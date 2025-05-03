إيران تعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت: "ندين بشدة الاعتداءات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في ".وأضافت أن الهدف الحقيقي لـ"الكيان الإسرائيلي هو تدمير القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنى التحتية لسوريا".وشددت الخارجية في بيانها على موقف "المبدئي والثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وعزتها كدولة مستقلة وشعب متحضر ومؤثر في أمن واستقرار منطقة ".وأشارت إلى أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا يتطلب "إجراءات عاجلة وفاعلة من وخاصة من دول المنطقة".وفجر اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق. وقال الإسرائيلي ووزير الدفاع في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي إن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. ولن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".