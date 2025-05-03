خلال تجمع ديني.. مقتل واصابة 56 شخصاً إثر حادث تدافع غربي الهند

وذكرت قناة (إن دي تي في) في نشرتها الناطقة باللغة ، أن الحادث وقع في معبد بقرية "شيرجاون"، التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا عن مدينة "بانجيم" عاصمة ولاية "جوا"؛ مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.من جانبه، أعرب عن حزنه إزاء وقوع خسائر في الأرواح جراء حادث التدافع.وقدم مودي - في منشور عبر موقع (إكس) تعازيه إلى أسر الضحايا الذين فقدوا ذويهم، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين.وأكد مودي أن السلطات المحلية تقوم بتقديم كافة أشكال المساعدة للمتضررين جراء الحادث.بدوره، زار رئيس حكومة ولاية "جوا" برامود ساوانت المصابين في المستشفى، مؤكدا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم الممكنة لأسر الضحايا.ولم تكشف السلطات حتى الآن عن السبب وراء وقوع التدافع، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث قد نجم عن الازدحام الشديد.