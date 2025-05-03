حزب الله يصدر موقفاً من الاستهدافات الإسرائيلية لسوريا

وقال الحزب في بيان، انه "يُدين العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".ورأى، أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على وقطاع ".‏وشدد، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة، معرباً عن ‏ثقته بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة، داعيا المجتمع ‏الدولي وخاصةً إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها".