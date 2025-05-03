السعودية تعلن إعدام مدانين بالإرهاب "تعزيراً"

وقالت في بيانها: "أقدم كل من غيث، وعبدالله حسن غيث، سعوديي الجنسية، على ارتكابهما عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".وأضافت وزارة الداخلية السعودية أنه "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما (تعزيرا)، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعا".وختمت الداخلية السعودية بتأكيدها أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرا) بحق (حسن بن حسن غيث)، و(عبدالله بن حسن غيث)، سعوديي الجنسية، السبت، بالمنطقة الشرقية"، حسبما ذكر البيان.