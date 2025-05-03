غرامة على بريطاني بسبب "ديك".. شكوى من الجيران

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت"، حاول ، مالك الديك بروتوس، الدفاع عن موقفه بالقول إن الطائر "يُصدر صوتًا خافتًا" وليس صياحًا، لكن المحكمة لم تقتنع بمبرراته.وبدأت المشكلة في أكتوبر 2022 عندما تلقت بلدية نيو فوريست شكاوى من منازل مجاورة في كالمور، تشير إلى صياح الديك في وقت مبكر يصل أحيانًا إلى الخامسة صباحًا. وفي من نفس العام، أصدرت البلدية إشعارًا يُلزم بالحد من الضوضاء.ورغم ذلك، استمرت الشكاوى في عام 2023 وارتفع عددها ليشمل 12 منزلاً، مما أدى إلى مقاضاة براون وإدانته في 2024 لعدم التزامه بقرار البلدية.وبعد رفض محكمة ساوث كراون استئنافه، تم تغريمه 200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 80 جنيهًا كرسوم ضحية وتكاليف قانونية بلغت 3,651.95 جنيه.