مصرع 4 أطفال اشقاء نتيجة حريق داخل سكن تابع لمسجد

وأُصيب طفلان آخران من العائلة نفسها بضيق تنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق.وأفاد الناطق الإعلامي باسم ، العقيد ، أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت مع الحريق الذي اندلع داخل سكن يقع في الطابق الأرضي ويتبع لأحد المساجد.وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى الحكوميين لتلقي العلاج، ولا تزال حالتهما قيد المتابعة الطبية.وأعلنت الجهات المختصة فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحريق وتفاصيل الحادثة التي خلفت حالة من الحزن في الأوساط الأردنية.