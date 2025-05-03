واشنطن: على إيران التوصل لاتفاق أو مواجهة خيار آخر

وأكد بيغوت أن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي مطلقا.

وفيما يخص جهود وقف إطلاق النار في ، قال نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن أي حل طويل الأمد للسلام في المنطقة لن يحدث إن بقيت حماس تلعب دورا.



وأوضح المسؤول الأميركي أنه لا يمكن السماح للحركة أن تبقى موجودة في القطاع.

وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.