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حزب الله يشيد بضربة "الحوثي" ضد "بن غوريون": حطمت جبروت الكيان
دوليات
2025-05-04 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,161 شوهد
أشاد
حزب الله
اللبناني، اليوم الأحد، بالعملية التي وصفها بالنوعية لحركة الحوثي اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي.
وذكر بيان للحزب، انه "يُشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في قلب الكيان المؤقت، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية، ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة جبروت هذا الكيان".
وأضاف "إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على
اليمن
، وعجزه عن كسر إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه
المشرف
في مساندة
غزة
وفك الحصار عنها، وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء".
وأتم البيان، "إن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة، وهو حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، ويُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
كما أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس
الحربي
للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".
من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه قدّم العلاج لـ8 مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في
مطار بن غوريون
، جروح أحدهم متوسطة.
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