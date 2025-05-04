حريق كبير قرب مشهد

ونشرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "حريقا كبيرا اندلع في مستودع للإطارات والكراتين بمساحة 4000 بمصنع قرب مشهد".واضافت ان "الحريق أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية حتى الان"، مشيرة الى ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق".