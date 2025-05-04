إسرائيل تدرس انشاء مستشفى في سوريا

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن "الضربات الإسرائيلية التحذيرية فعالة، لكنهم يستعدون لسقوط عدد كبير من الضحايا إذا اشتدت المعارك".وأضاف المسؤولون أنه "سيتم تعديل المركز الطبي حسب عدد المصابين الواصلين إليه"، مشيرين الى ان " تعالج المصابين بالرصاص في المواجهات الأخير"..وأعلن مركز "زيف" الطبي في شمال إسرائيل نقل 21 مصابا درزيا بدرجات متفاوتة إليه يوم السبت، وإعادة 6 منهم إلى بعد علاجهم.وينقل الجرحى إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة العسكرية والجيش الإسرائيلي حيث تم نقل مصاب آخر إلى المركز الطبي بالجليل في نهاريا، حسب الموقع العبري.وأوضح التقرير أن "الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظايا، وقد خضعوا لعمليات جراحية في أقسام الجراحة والعظام في إسرائيل".وشن الطيران الإسرائيلي فجر يوم امس السبت غارات جوية عنيفة على مواقع مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وقد تزامن القصف مع تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.وقال الإسرائيلي ، ووزير الدفاع في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري، لن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".