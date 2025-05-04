حماس: مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين بكمين جنوب غزة

وقالت الكتائب في بيان إن "6 جنود إسرائيليين سقطوا بين قتيل ومصاب بكمين في رفح جنوب قطاع ".وأضافت أن "القوة الإسرائيلية استدرجت إلى مدخل نفق فُخّخ سابقاً في حي الجنينة، قبل أن تفجره عند تقدم القوة إليه".وفي وقت سابق اليوم، قال إن قتالاً عنيفاً يحدث في قطاع غزة.