بوتين يتحدث عن خليفته في حكم روسيا

وشغل ، صاحب أطول فترة خدمة على رأس "الكرملين" منذ ، منصب الرئيس من عام 1999 إلى 2008، ثم أصبح رئيساً للوزراء حتى 2012، ثم رئيساً مرة أخرى من عام 2012 حتى الآن.وكان بوتين ضابطاً برتبة لفتنانت كولونيل في المخابرات السوفياتية "كيه جي بي"، وتسلَّم الرئاسة من يلتسن في آخِر يوم له بالمنصب في عام 1999.وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في مسألة خلافته، خلال فيلم أَعدَّه التلفزيون الروسي بمناسبة مرور ربع قرن على تولّيه السلطة، قال بوتين (72 عاماً): "أفكر دوماً في هذا الأمر".وأضاف: "في النهاية، الخيار سيكون للشعب، الشعب الروسي... أعتقد أنه يجب أن يكون هناك شخص، أو بالأحرى عدة أشخاص، حتى يكون للشعب خيار".ولا يوجد واضح لبوتين، لكن، بموجب الدستور الروسي، يتولى السلطات الرئاسية إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء مهامّه.