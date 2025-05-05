إلقاء قنبلة دخانية على رئيسي وزراء بولندا وهولندا

وتظهر لقطات بثها التلفزيون البولندي شخصا مجهولا يلقي قنبلة دخانية على المنصة انبعث منها دخان أحمر كثيف.وقام عناصر الأمن على الفور بإجلاء توسك من موقع الحادث، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية المهاجم أو هل قبض عليه.وأكد توسك لاحقا للصحفيين أن أحدا لم يصب بأذى جراء الحادث، وقال: "أريد أن أطمئن المشهد الإعلامي البولندي. لم يحدث شيء سيء. شخص ما ألقى قنبلة دخانية، على الأرجح كان ذلك احتجاجا بشأن قضية وفلسطين. نحن في بولندا نتفهم مثل هذه المشاعر، فالناس لديهم مشاعر وآراء مختلفة".مع ذلك وصف توسك سلوك المتورطين في الحادث بأنه غير لائق، وأضاف: "هناك أماكن ولحظات يجب التركيز فيها على معنى الحدث، مثل احتفال اليوم. أعتبر هذا السلوك غير مناسب. كان بيننا قدامى المحاربين، وكان يجب إظهار الاحترام لهم".يذكر أن القوات كانت ضمن قوات التحالف التي ساعدت في تحرير هولندا.