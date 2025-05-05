حديث أمريكي يخص العمليات الموسعة في غزة

كشفت صحيفة " بوست"، الاثنين، تفاصيل تخص العمليات الموسعة في قطاع .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري سابق مطلع على الخطط، "العمليات الموسعة تشمل الاستيلاء على مزيد من أراضي ".

وأضاف أن "توسيع العملية لن يصل إلى حد الاحتلال العسكري الكامل لغزة"، مشيرا الى أن "السيطرة على الأراضي صعبة نظرا لمستويات التوظيف المطلوبة لكنها ليست مستحيلة".

وأقر الأمني الإسرائيلي، توسيعا تدريجيا للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال الإسرائيلي ‌‏نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، مضيفا "لن نتخلى عن الأراضي في غزة بعد أن نشن الغارات المكثفة".