ترامب يكشف عن محاولة جارية لعزله

وكتب عبر منصة "X": "لقد عاد اليساريون الراديكاليون إلى تناول موضوع العزل مرة أخرى"، مبيناً أنه "بالفعل يتحدث اثنان من أعضاء غير المعروفين الذين لا يحترمهم أحد عن عزل ترامب للمرة العشرين تقريبا دون أن يعرفوا حتى السبب".وأشار رئيس بسخرية إلى أنه، "وفقا لمنطق الديمقراطيين، يمكن عزله بسبب إحلال النظام على الحدود، ومحاربة التضخم، واتخاذ موقف صارم من أوكرانيا وإيران، بما في ذلك".وقال إن "قطع التمويل عن ، كان من الممكن أن يمنع هجوم 7 أكتوبر على ".وأضاف ترامب أن الديمقراطيين "يستخدمون العزل كسلاح" و"يكرهون كل ما تمثله "، كما دعاهم إلى البدء في أن يكونوا أكثر تشددا.وتابع الرئيس الأمريكي متسائلا: "ربما حان الوقت لكي نلعب وفقا لقواعدهم ونبدأ بإقصاء الديمقراطيين (من الكونغرس) بسبب جرائم حقيقية؟".يذكر أن محاولات عزل ترامب سبق أن حدثت مرتين، في عامي 2019 و2021، ولكن في كلتا الحالتين لم يؤيد عزله من منصبه. وترتبط الجولة الجديدة من المناقشات بشأن العزل المحتمل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، باتهامات يوجهها الديمقراطيون لترامب وإدارته، بما فيها المتعلقة بالسياسة الخارجية والضغوط المزعومة على الكونغرس.