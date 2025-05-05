رئيس وزراء رومانيا يعلن استقالته من منصبه

وذكر موقع "G4Media"، في وقت سابق، أن " الروماني، قد أكد نيته ترك منصبه، وقد أجرى بالفعل محادثات مع القائم بأعمال رئيس إيلي بولوجان".وأضاف: "المرشحون لمنصب رئيس الوزراء المؤقت هم ، ونائب رئيس الوزراء نياكسو، ووزير الداخلية كتالين بريدويو".وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، الأحد، وبحسب ، حصل زعيم الحزب القومي المعارض ، على 41% من الأصوات وهو في المركز الأول، بينما جاء بوخارست نيكوسور دان في المركز الثاني بحصوله على 21% من الأصوات، أما المركز الثالث فيذهب إلى ممثلة الائتلاف الحاكم الحالي، كرينا أنتونيسكو، بحصولها على 20.1% من الأصوات.