وبحسب مصادر يمنية، فإن ضربات أمريكية، يُعتقد أنها بحرية، استهدفت في الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين معسكر "السواد"، في مديرية سنحان وبني بهلول، التابعة إداريا لمحافظة .وأشارت المصادر إلى أن الضربات الثلاث المتتالية طالت المعسكر الذي يحتوي على مخازن أسلحة وذخائر محصنّة، دون سماع أي تحليق للطيران الأمريكي في سماء المنطقة.