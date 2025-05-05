تزامناً مع القصف الأمريكي.. 30 طائرة إسرائيلية تُغير على اليمن

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات الأمريكية تشن هجوما صاروخا على العاصمة اليمنية ، فيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على محافظة .وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.وأشارت القناة 14 الاسرائيلية إلى أن الهجوم تم بعشرات الطائرات، واستهدف ميناء الحديدة ومصنعا لإنتاج الخرسانة تحت سيطرة الحوثيين.وقبل ذلك، كانت قد نفذت الطائرات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، غاراتها على مواقع العسكرية تابعة لـ"الحوثيين" في محافظتي صنعاء والجوف.وبحسب مصادر يمنية، فإن ضربات أمريكية، يُعتقد أنها بحرية، استهدفت في الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين معسكر "السواد"، في مديرية سنحان وبني بهلول، التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.وأشارت المصادر إلى أن الضربات الثلاث المتتالية طالت المعسكر الذي يحتوي على مخازن أسلحة وذخائر محصنّة، دون سماع أي تحليق للطيران الأمريكي في سماء المنطقة.