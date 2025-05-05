بالصور والفيديو.. القصف على اليمن

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على القصف الصاروخي الحوثي الأخير على .وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.وذكر الإعلام العبري أن ووزير الدفاع الإسرائيلي أشرفا على هجوم الحديدة من قيادة أركان الجيش في بتل أبيب.وأشارت " " نقلا عن مسؤول أمني، إلى أن الجيش أسقط 50 قنبلة على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم.