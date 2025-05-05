جريمة تقشعر لها الابدان.. أم ترتكب انتهاكات جنسية بحق طفليها

ويأتي الحديث عن هذه القضية بعد أيام قليلة تصدرت فيها "أم" أخرى مشهد البطولة بدفاعها عن طفلها " " المعروف بـ"طفل " الذي تعرض لاعتداء جنسي من إداري داخل مدرسته، وانتشر هاشتاغ "البطل الحقيقي" على وسائل التواصل للإشادة بدور الأم وكفاحها لاسترداد حق ابنها أمام الجاني الذي عوقب بالسجن المؤبد.وتدور تفاصيل الجريمة الصادمة حول الطفلين " ومالك" (3 و4 سنوات) اللذين اشتكيا لوالدهما من ألم في منطقة "العورة" من الخلف، وتجاهلها في البداية لكن مع استمرار الشكوى قرر الذهاب إلى الطبيب الذي فاجأه باحتمالية تعرض طفليه لواقعة هتك عرض.ويقول الوالد إنه طفليه أخبراه بأنها والدتهما مارست معهما ممارسات سادية بأصابع يدها، فقرر التوجه إلى قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة ، لتحرير محضر ضد زوجته أم أبنائه، يتهمها فيه بالتعدي عليهما.وصدر قرار بضبط وإحضار الزوجة، وبالاستماع إلى أقوالها اعترفت أمام رجال المباحث بارتكابها واقعة التعدي على طفليها، فصدر قرار بحجزها على ذمة التحقيقات لحين عرضها على جهات التحقيق، لكنها أنكرت الواقعة جملة وتفصيلا في التحقيقات.وبعرض الطفلين على المستشفى لإعداد تقرير طبي عن حالتهما، قرر الطبيب أنه لا توجد آثار هتك عرض واضحة، لكنه أوصى بعرضهما على الطب الشرعي، ثم صدر قرار من جهات التحقيق بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، فيما طالب والدهما بإعادة فتح التحقيق في الواقعة.