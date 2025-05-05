غارة إسرائيلية تستهدف شرقي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنتا في البقاع شرقي ".

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن " يشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.