سوريا.. سماع دوي انفجارات في قرية "حران"

أفادت وسائل إعلام ، مساء الاثنين، بسماع دوي انفجارات في قرية "حران" بريف السويداء.

وقالت وسائل الإعلام، "سماع دوي انفجارات في قرية "حران" في ريف السويداء الغربي".

وأضافت "سقوط قذائف قرية "حران" في ريف السويداء الغربي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، قبل يومين، أن طائراته هاجمت "موقعا عسكريا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض- جو في ".



