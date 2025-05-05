ألمانيا ترفض خطط "احتلال غزة" بشكل دائم

وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار صحفي: " ملك للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن التقارير التي كشفت عن وجود خطط لاحتلال القطاع "مثيرة للقلق".وكانت مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن الإسرائيلي وافق على السيطرة العسكرية على قطاع غزة المحاصر وعلى استمرار فرض السيطرة عليه.ولفت المتحدث باسم إلى أن دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى – ومن بينها وفرنسا والولايات المتحدة – كانت قد رفضت في عام 2023 "احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه وتقليص أراضيه".وتابع أن هذه الدول اتفقت أيضا على أنه لا يمكن التوصل إلى حل دون إشراك الفلسطينيين فيه.وأضاف المتحدث أنه يكرر مناشدته لـ "جميع الأطراف" للعودة إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، مؤكدًا أيضًا ضرورة "رفع الحظر المفروض على دخول المساعدات إلى قطاع غزة".