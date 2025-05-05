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ألمانيا ترفض خطط "احتلال غزة" بشكل دائم
دوليات
2025-05-05 | 17:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
122 شوهد
أعربت
وزارة الخارجية الألمانية
عن رفضها لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع
غزة
الفلسطيني بشكل دائم.
وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار صحفي: "
غزة
ملك للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن التقارير التي كشفت عن وجود خطط لاحتلال القطاع "مثيرة للقلق".
وكانت مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن
مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي وافق على السيطرة العسكرية على قطاع غزة المحاصر وعلى استمرار فرض السيطرة عليه.
ولفت المتحدث باسم
وزارة الخارجية الألمانية
إلى أن دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى – ومن بينها
ألمانيا
وفرنسا والولايات المتحدة – كانت قد رفضت في عام 2023 "احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه وتقليص أراضيه".
وتابع أن هذه الدول اتفقت أيضا على أنه لا يمكن التوصل إلى حل دون إشراك الفلسطينيين فيه.
وأضاف المتحدث أنه يكرر مناشدته لـ "جميع الأطراف" للعودة إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، مؤكدًا أيضًا ضرورة "رفع الحظر المفروض على دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
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