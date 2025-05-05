غارات أمريكية تستهدف ميناء رأس عيسى اليمني

استهدفت ثلاث غارات أمريكية، الثلاثاء، ميناء رأس في .

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وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، "عدوان أمريكي بـ3 غارات على ميناء رأس النفطي في ".

وأضافت "غارة للعدو الأمريكي على منطقة السواد بمديرية سنحان في ".



وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن، مساء الاثنين، عن قصف أهداف تابعة لحركة " " (الحوثيون) غربي .

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.