شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة

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السومرية نيوز- دولي

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشاهد على منصة "انستغرام" تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلا.