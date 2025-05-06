فرنسا تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن بأن رجلا كان محكوما عليه بالسجن لمدة 10 سنوات خرج من سجن غرادينيان يوم 30 نيسان الماضي بدلا من سجين آخر بالخطأ.وأكدت النيابة العامة أنه لم يتم القبض عليه حتى امس الاثنين.وحسب الصحيفة فإن الذي تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ يدعي ك. ويبلغ 25 عاما من العمر، وحكم عليه بالسجن 15 شهرا في عام 2024 بتهمة انتهاك قواعد المرور، وفي وقت لاحق صدر بحقه حكم آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة مع استخدم العنف الذي أدى إلى مقتل شخص، ارتكبها في عام 2019.وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق سراحه بسبب تشابه اسمي السجينين، حيث كان من المخطط لإطلاق سراح آخر من أصول مغربية، كان من المتوقع ترحيله من .وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات إطلاق سراح السجين بالخطأ.وتم إصدار مذكرة اعتقال بحقه تسمح بالبحث عنه في جميع دول .