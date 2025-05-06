مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية

الحادثة، التي تم تصويرها وانتشرت بسرعة على ، تظهر نقاشا حادا بين العاملة في المطعم وزوجين إسرائيليين، حيث طلبت العاملة من الزوجين الرحيل بسبب "مقتل الأبرياء في ".الزوجان، اللذان يعيشان في ويشيران إلى أنفسهما كيهود إسرائيليين، زعما أنهما تم طردهما فقط بسبب هويتهما الإسرائيلية اليهودية.وطلب مالك المطعم منهما المغادرة دون دفع الفاتورة.المطعم يشرح الموقفوفي رد فعل على الحادثة، نشر مطعم "لا تافرنا دي كيارا" بيانا على صفحته على يشرح الموقف.وقال في البيان إن الزبائن قد أشاروا إلى "دعمهم لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".وأضاف "كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية".وذكر البيان أيضا أن "السياح اتهموا المطعم بمعاداة السامية وشددوا أن دعم الفلسطينيين يعني دعم الإرهاب".وأشار البيان إلى أن "المطعم يعارض الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الفلسطينية المستمرة".