الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة

وقال الشرع في تعليق على مقطع فيديو خلال ممارسته مع وزير الخارجية لعبة ، وتابعته ، "تسديد رميات حرة للعبتي المفضلة برفقة أخي الشيباني".ولاق فيديو لعب الشرع والشيباني كرة السلة انتشارا واسعا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.