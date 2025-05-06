لاجئة عراقية تصبح أصغر وزيرة في ألمانيا.. ماذا تعرف عن "ريم العبلي-رادوفان"؟

ووقع الاختيار على - رادوفان، المفوضة الحالية لشؤون الهجرة والاندماج، لتصبح وزيرة للتنمية.ريم العبلي - رادوفان هي لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعد وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله".وُلدت ريم في ، وحين بلغت عمر 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ، تحديداً إلى مدينة في ولاية - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في ، وقادت عدة حملات ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة "أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني"، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل".وتتحدث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية.وحسب مجلة "دويتشلاند" الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في نفس مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة.وفي بداية عام 2021، انضمت إلى ، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه.