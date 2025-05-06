الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً: سنقصف منطقة مطار صنعاء

وقال المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، "نحذر الموجودين في منطقة لإخلائها فورا".وأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بان أكثر من 30 طائرة "إسرائيلية" شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي لحركة الحوثيين الأخير على .وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" إن الطائرات الأمريكية تشن هجوما صاروخا على العاصمة اليمنية ، فيما شنت الطائرات "الإسرائيلية" غارات على محافظة .وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات "الإسرائيلية" استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.وأشارت "القناة 14 الإسرائيلية" إلى أن الهجوم تم بعشرات الطائرات، واستهدف ميناء الحديدة ومصنعا لإنتاج الخرسانة تحت سيطرة الحوثيين.في السياق، قالت مصادر يمنية، إن ضربات أمريكية، يُعتقد أنها بحرية، استهدفت في الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين معسكر "السواد"، في مديرية سنحان وبني بهلول، التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.وأشارت المصادر إلى أن الضربات الثلاث المتتالية طالت المعسكر الذي يحتوي على مخازن أسلحة وذخائر محصنّة، دون سماع أي تحليق للطيران الأمريكي في سماء المنطقة.