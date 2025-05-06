قاض أمريكي يأمر ترامب بإدخال 12 ألف لاجئ للولايات المتحدة

ويوضح القرار حدود الحكم الصادر عن والذي سمح لإدارة بتعليق نظام قبول اللاجئين، لكنه نصّ على وجوب قبول الأشخاص الحاصلين بالفعل على صفة لاجئ ممن يخططون للسفر إلى .وفي دفوعها قالت في جلسة الأسبوع الماضي إنه يترتب عليها قبول 160 لاجئاً فقط كان من المقرر أن يغادروا خلال أسبوعين من صدور أمر تنفيذي في كانون الثاني بوقف البرنامج.لكن قاضي المحكمة جمال وايتهيد رفض، الاثنين، تلك الدفوع قائلاً إن "تفسير الحكومة، هو بعبارة ملطفة، تحريف تفسيري من الدرجة الأولى".وكتب وايتهيد في حكمه أن "الأمر لا يتطلب مجرد ما " لقرار الاستئناف، بل يتطلب أيضاً "تخيل نص جديد غير موجود".وكان وايتهيد قد عطّل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف بموجبه ترامب قبول لاجئين، مرجحاً في حكمه في شباط أن يكون الأمر التنفيذي ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980.ولكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت قراره بعد شهر.وكتب وايتهيد: "لو كانت تنوي فرض حد زمني لمدة أسبوعين - وهو ما من شأنه خفض عدد المشمولين بالحماية من نحو 12,000 إلى 160 فرداً - لفعلت ذلك صراحة".وأضاف أن "هذه المحكمة لن تقبل إعادة صياغة الحكومة بطريقة قائمة على النتائج، لأمر قضائي ينص بوضوح على ما ينص عليه".ورفعت الدعوى منظمة يهودية غير ربحية للاجئين (HIAS) ومنظمة خدمة ، ومنظمة خدمات المجتمع اللوثرية لشمال غربي الولايات المتحدة، وعدد من الأفراد.وصرحت هذه المنظمات غير الربحية في دعواها القضائية المرفوعة في فبراير أن كثيراً من الأشخاص الذين كانوا على وشك السفر، بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم في بلدانهم، أصبحوا فجأةً في وضع غير مستقر بسبب قرار ترامب.وكانت مسألة توطين لاجئين أحد السبل القانونية القليلة للحصول على الجنسية الأميركية في نهاية المطاف، وقد تبناه الرئيس السابق الذي وسّع نطاق أهلية البرنامج ليشمل الأشخاص المتضررين من تغير المناخ.واتسمت حملة ترامب الرئاسية بهجوم لاذع على المهاجرينكما دافع ترامب عن برنامج لترحيل مهاجرين؛ إذ نقلت رحلات جوية عسكرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة أشخاصاً مكبلين إلى دول في أميركا اللاتينية.