الهجوم الإسرائيلي على اليمن: تدمير صالة مطار صنعاء وطائرات جاثمة على المدرج

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الهجوم استهدف 10 مواقع في بينها ومنشآت نفطية ومراكز وقود".وأضافت، أن "الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في ".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ" "، أن "العدوان أسفر عن تدمير صالة مطار الدولي وطائرات مدنية في المطار ومرافق أخرى".