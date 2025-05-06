كشف كمية مخدرات ضخمة داخل صناديق موز في أوروبا

وقد عثر على الكمية المضبوطة في تسعة صناديق من الموز، ويقدر أن قيمتها السوقية تصل إلى 170 مليون كرونة (ما يعادل 16.4 مليون دولار أمريكي).وتعد هذه المصادرة الأكبر في منذ عام 2023، عندما تم ضبط ما مجموعه 2. من الكوكايين، بحسب بيان صادر عن مصلحة .وكانت الشحنة، المؤلفة من عدد من منصات التحميل المحملة بالموز، قد وصلت مؤخرا إلى المستودع، وخضعت للتفتيش باستخدام معدات المسح بالأشعة.وقال المسؤولون إن الصورة الممسوحة أظهرت "شوائب" في بعض الصناديق، مما دفعهم إلى إجراء تفتيش إضافي باستخدام كلاب مدربة على كشف .ووفق ما أفادت به السلطات، فقد تم تهريب المخدرات بحرا من الجنوبية، ثم نقلت عبر الأراضي بواسطة شاحنة. ورغم ذلك، يرجح أن الشحنة لم تكن موجهة إلى السوق النرويجية.وأوضحت الجمارك في بيانها أن "معلومات مؤكدة تشير إلى أن الكوكايين كان من المفترض أن يلتقط من ميناء أنتويرب"، وذلك بناء على بيانات تم الحصول عليها من خلال بين Europol والسلطات البلجيكية.وقال تيم غوريك، المسؤول في مصلحة الجمارك، إن شبكة إجرامية كبرى يحتمل أن تكون وراء محاولة التهريب هذه، مشيرا إلى أن "مصادرة بهذا الحجم تتطلب إمكانيات مالية وتنظيمية كبيرة لا تتوفر إلا لدى الشبكات الإجرامية الكبرى".وأضاف: "نرى أن تلك الشبكات مستعدة للمخاطرة، ولديها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة".