مقتل 7 جنود باكستانيين بانفجار عبوة ناسفة

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت مركبة عسكرية في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غربي البلاد".وأضاف، أن "الانفجار أدى لمقتل 7 جنود باكستانيين".وأشار إلى "القضاء على 8 مسلحين، خلال عملية أمنية نفّذها في بلدة مير علي بشمال غربي باكستان".وأوضح أن "العملية تم تنفيذها استناداً إلى معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في تلك البلدة الواقعة في مقاطعة وزيرستان المحاذية للحدود مع ".