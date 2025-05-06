ماكرون يستقبل الشرع في باريس

وقال قصر الإليزيه لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "سيؤكّد مجدداً دعم لبناء جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".وأضاف: "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكّداً أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه من ، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخصوصاً ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب".وفي مطلع شباط، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا.وفي نهاية آذار قرن هذه الدعوة بشرط تشكيل حكومة ، تضمّ "كل مكوّنات المجتمع" وتقديم ضمانات بشأن أمن البلاد.ومنذ توليه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي، الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات.