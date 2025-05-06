مسؤول يمني يعلن خروج مطار صنعاء عن الخدمة

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب وكالة ، "إن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت بتدمير طائرتين ايرباص نوع 320 و 330، فضلا عن تدمير مدرج وصالات المطار وبرج المراقبة".

وأضاف أن خرج عن الخدمة بشكل كامل، ولا يعرف حتى موعد إمكانية إعادة تشغليه.



وأعلنت تعليق جميع رحلاتها من وإلى حتى إشعار آخر.



وفي السياق، انقطع التيار الكهربائي في معظم مديريات العاصمة ، جراء استهداف محطات الكهرباء.



واستهدفت غارات إسرائيلية، مصنع إسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.