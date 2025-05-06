واشنطن: الاتفاق مع الحوثيين يتعلق بوقف هجماتهم على السفن

أعلنت ، الثلاثاء، أن الاتفاق مع حركة في (الحوثيون) يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن.

وقالت الخارجية الأمريكية، "إذا التزم الحوثيون بعدم استهداف السفن فسنلتزم بعدم استهدافهم".

وأضافت "الحوثيون استسلموا ولا يريدون الاستمرار في القتال والرئيس ترمب وافق على وقف العمليات ضدهم"، موضحة أن "لاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر".

وأعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة في (الحوثيون) والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة".