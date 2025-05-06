الحوثيون: إعلان ترامب فشل لنتنياهو​

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن اليمن، فشل لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو​.

وقال عضو لأنصار الله ، "إعلان ترمب فشل لنتنياهو وعليه أن يقدم استقالته".

وأضاف "سنقيم إعلان وقف العدوان على ميدانيا أولا"، معتبرا أن "إعلان ترامب انتصار يفصل الإسناد الأميركي للكيان المؤقت".

وأعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة".