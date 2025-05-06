روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنها أسقطت 31 درونا فوق أراضي منطقة بريانسك، و14 فوق منطقة ، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة أريول، و2 في منطقة و2 في منطقة ، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية الروسية.

وفي وقت سابق أعلنت أنها اعترضت ودمرت 105 مسيرات أوكرانية في الفترة بين الـ9 مساء الاثنين إلى الـ4 فجر اليوم الثلاثاء فوق 11 منطقة روسية.