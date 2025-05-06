الجيش الهندي يعلن قصف معسكرات في باكستان

أعلن الجيش ، اليوم الثلاثاء، عن قصف معسكرات في باكستان.

وقال الجيش ، "نفذنا ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية"، موضحا "نفذنا ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان".

الى ذلك، قالت الحكومة ، "أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية"، مضيفة "عمليتنا كانت مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعته".

وشهدت منطقة كشمير، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارات عدة.

ووقع هجوم شهر نيسان الماضي، في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.

ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.