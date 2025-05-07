دواء السرطان العراقي يدخل وزير الصحة الليبي و4 مسؤولين الى السجن

وذكرت وسائل اعلام ليبية، ان امرت بحبس بحكومة ، إلى جانب الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على خلفية توريد صنف دوائي يستخدم في علاج الأورام من أحد المصانع في جمهورية ، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.وبحسب البيان الصادر عن ، فقد "باشرت النيابة تحقيقاتها في مدى التزام الجهات المعنية بالضوابط الحاكمة لعملية شراء الدواء، حيث ثبت للمحققين أن المسؤولين المذكورين خالفوا القواعد الناظمة للتعاقدات من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، ولم ينسقوا مع لمكافحة ، الجهة المخولة فنيا بالموافقة على أنواع أدوية الأورام المستوردة".يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد أصدر في وقت سابق قرارا بإيقاف وزير عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد ورود تقارير أولية تشير إلى وجود شبهات فساد في ملف استيراد أدوية الأورام.وتعهد ، المستشار الصديق الصور، في وقت سابق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس صحة المواطنين أو تبديد المال العام، مشددا على أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين دون استثناء.