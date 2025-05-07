ترامب يتجه لاعتماد تسمية "الخليج العربي" بدلا من الفارسي

وتدفع منذ سنوات نحو تبني التسمية العربية للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران.وكان قد صرح في وقت سابق بأنه سيصدر إعلانا كبيرا للغاية" قبيل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر.وقال خلال لقائه مع في : "سيكون واحدا من أهم الإعلانات التي صدرت في السنوات الأخيرة بخصوص موضوع معين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وهو ما زاد التكهنات حول محتوى الإعلان المرتقب وربطه بهذه التسمية الجديدة.من جانبه، علق وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتجي، ان المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية تجاه وشعبها.