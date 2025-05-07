بعد رفع الحظر.. وصول أول طائرة إماراتية في بيروت

وأعلنت ، في وقت سابق، عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى الجمهورية ، والسماح لهم بالسفر إليها، وذلك اعتباراً من 7 مايو 2025.وذكرت أن القرار يأتي عقب زيارة العمل التي قام بها ، إلى دولة الإمارات، ولقائه .واتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.