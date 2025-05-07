بعد عام على إيقافه.. الصواريخ الهندية ترفع حظر منصة "اكس" في باكستان

وذكرت تقارير باكستانية، انه منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأربعاء، أبلغ المستخدمون في جميع أنحاء باكستان عن وصول كامل إلى المنصة دون الحاجة إلى شبكات VPN، ورغم عدم صدور أي بيان حكومي رسمي حتى الآن، يبدو أن رفع الحظر قد شمل جميع أنحاء البلاد.يأتي قرار إعادة فتح الحدود في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات الإقليمية عقب الحوادث العسكرية الأخيرة على طول الحدود ، ويفسر المحللون رفع الحظر عن "إكس" على أنه خطوة استراتيجية من الحكومة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور والمجتمع الدولي خلال فترة حرجة.ومع استمرار تطور الوضع العسكري بين الهند وباكستان، من المرجح أن تلعب عودة X دورًا رئيسيًا في تشكيل الخطاب العام والسماح للباكستانيين بالتعبير عن آرائهم في الرقمي دون رقابة، بعد اكثر من عام على حظره.