مصرع طفل نتيجة عبثه بسلاح ناري في منزله

توفي الطفل متأثرًا بإصابته داخل منزل أسرته صباح اليوم الأربعاء 7 مايو/ أيار، بحسب ما أكده مصدر أمني لوسائل إعلام محلية. وأوضح المصدر أن الطفل كان يلهو ببندقية نارية من نوع "بمبكشن" عندما انطلقت رصاصة وأصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاته في الحال.وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث، وجرى نقل جثة الطفل إلى المستشفى، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة الكاملة.أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة مخاطر وجود الأسلحة النارية داخل المنازل من دون تأمين مناسب، لا سيّما في البيئات التي يوجد فيها أطفال. كما أبرزت الحاجة إلى تكثيف التوعية لدى الأسر بشأن خطورة ترك الأسلحة في متناول الصغار، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي.