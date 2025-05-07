بالصورة.. اول نيزك في بلد عربي

وهو أول نيزك قمري يكتشف في والشرق الأوسط، وهو الاكتشاف الذي وصفه خبراء النيازك في أوروبا بأنه كنز علمي ثمين ونادر جدا.وأضاف في تصريح صحافي، أنه تم العثور على النيزك القمري النادر من قبل المواطن مؤيد العتوم أثناء رحلة سياحية في في ، وتم إرسال عينة من النيزك الأسبوع الماضي إلى النيازك في الإسباني، وبعد إجراء التحاليل العلمية كشفت أن هذا الحجر نيزك جاء من القمر وليس من الكويكبات كما هو حال معظم النيازك الأخرى.وفي رسالة من مدير مختبر النيازك غارسيا إلى الفلكي عماد مجاهد وصف فيها الاكتشاف أنه كنز ثمين ونادر، وسوف يتم تسجيله قريبا لدى سجلات ومنظمة النيازك العالمية.وكشف مجاهد أن معظم النيازك التي يتم العثور عليها مصدرها الكويكبات، وهي صخور فضائية تسبح في بين الكواكب السيارة، وهنالك أنواع نادرة جدا من النيازك هي النيازك القمرية والمريخية، وتم العثور على عدد قليل جدا منها في العالم، خاصة في وغرب أفريقيا.والنيازك القمرية عبارة عن صخور انفصلت عن القمر بسبب ارتطام نيزك في سطح القمر ونتيجة لهذا الارتطام تتطاير أجزاء من سطح القمر نحو الفضاء وتقترب من الأرض وتدخل الغلاف الغازي الأرضي حتى تصل سطح الأرض.هذا ومن المتوقع إرسال النيزك إلى ناسا لإجراء دراسات وتحاليل مخبرية موسعة للكشف عن المزيد من أسرار القمر الأرضي من حيث التركيب والنشوء.