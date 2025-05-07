السعودية تعلق على وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

وجددت ، في بيان لوزارة الخارجية، دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.وكانت سلطنة عُمان أعلنت أمس الثلاثاء، أن جهودها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين والحوثيين.وأعربت سلطنة عُمان عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.