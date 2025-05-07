الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام وحدة سوريا وسيادتها

دعا ، اليوم الأربعاء، الى احترام وحدة وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال ، "ندين بشدة الهجمات والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بجنوب مؤخرا".

وأضاف أن "الحوادث بسوريا تؤكد ضرورة محافظة السلطة الانتقالية على النظام وحماية كل سكان البلاد"، داعيا "جميع الأطراف الخارجية لا سيما إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا تهدد بتقويض الاستقرار وتفاقم التوترات الطائفية"، مضيفا "الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا تعرض العملية الانتقالية للخطر".