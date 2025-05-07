ترامب يدعو الى إنهاء صراع الهند وباكستان

دعا الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الى إنهاء الصراع بين الهند وباكستان.

وقال في كلمة له، "نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان"، مشددا بالقول " مستعد لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان".

وشهدت منطقة كشمير، مساء أمس الثلاثاء، انفجارات عدة، وأعلن الجيش عن قصف معسكرات في باكستان.



ووقع هجوم شهر نيسان الماضي، في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.



ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.