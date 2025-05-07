ترامب: سنعلن غداً عن معلومات بشأن هدنة محتملة في غزة

وقال في تصريحات صحفية "حققنا نتائج جيدة مع الحوثيين"، مبينا "اننا نحترم وعود الحوثيين بعدم الهجوم على السفن".واضاف "وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة".وحول الأوضاع في ، اكد ترامب "سنعلن يوم غد عن معلومات بشأن هدنة محتملة في غزة".